مكنتش أقصدها.. سائق توك توك يلقي مياه نار على سيدة وابنتها بالقليوبية

تسبب سائق توك توك في تشوه سيدة في العشرين من عمرها وابنتها ذات العامين بمياه النار بالخطأ، حيث إن السائق كان يقصد إلقاء مياه النار على سيدة أخرى.

أحداث المأساة

على طريق قرية سنبيس مركز قها محافظة القليوبية، كانت تسير نهلة ذات 26 عاما هي ونجلتها ليلي عمرها عامين ، إلى موقف القرية لتستقل توك توك لتذهب إلي مدينة قها، ولكن القدر كتب عليها شيء لم تتوقعه يوما ..فدون سابق إنذار ودون سبب فوجئت نهلة بشخص يلقي عليها مياه نار أثناء ركوبها التوك توك .

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بورود إشارة من مستشفى بوصول "نهلة ف ع " 26 سنه مصابة بحروق في الوجه والجسم ونجلتها " ليلى " ا ع " عمرها عامين مصابة بحروق شديده بالوجه والذراعين والجسم.

وانتقلت قوة أمنية وبسؤلهما أفادت الأم انها اثناء استقلالها توك للذهاب الى مدينة قها فوجئت بقيام شخص بإلقاء جردل مملوء بـ مية نار عليهما ما أدى إلى اصابتهما .

على الفور ، نجحت أجهزة الامن في القبض على المتهم ويدعى " ا ف ا " سائق، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وانه كان يقصد سيدة اخرى ولكنه اختلط علية الامر فقام بالحاق الضرر بالمجنى عليها ونجلتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.