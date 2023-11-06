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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منشور على إنستجرام.. صحيفة عبرية تكشف سبب اعتقال عهد التميمي

عهد التميمي
عهد التميمي

زعم موقع "واينت" الإسرائيلي أن اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، جاء بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع "انستجرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة، عهد التميمي، في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح"، شمال غرب رام الله.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي سبب القبض عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه في قرية النبي صالح، شمال رام الله، مشيرًا إلى أنه يأتي بتهمة "التحريض على الإرهاب"

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قوله: "أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح".

وأضاف: "أحيلت التميمي على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

من جانبه، علق وزير الأمن بحكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، على اعتقال عهد التميمي، واتهمها بدعم البشر النازيين، على حد قوله.

ووفقا لصحيفة "الحرة" الأمريكية، نشر بن غفير صورة  لاعتقال التميمي وهي مكبلة، على منصة إكس، وقال: "تحية لقوات الجيش الإسرائيلي التي اعتقلت عهد التميمي من النبي صالح".

وأضاف "لقد أدينت سابقا بمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب أعربت عن تعاطفها ودعمها للبشر (النازيين) على وسائل التواصل الاجتماعي" على حد قوله.

اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي الضفة الغربية الضفة الاحتلال الاسرائيلي

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