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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس سيمنز : مصر مصدر السلام والاستقرار في المنطقة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

أكد ليون سولير رئيس سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط ، ان مصر ركيزة السلام وهذا امر مهم للغايه ، ويجب ان نعترف ان مصر مصدر السلام والاستقرار في المنطقة ونتمنى أن تستمر في دورها المهم ومساعدة الإنسانية.


جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.


واضاف ان مصر والعالم لديه تركيز كبير علي وسائل النقل العام وخاصه الكهربائي، واشار ان هناك نقله نوعيه في مصر والدول في المنطقه في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة.


واوضح أن تلك المشروعات تخدم جميع المواطنين بمختلف الفئات وخاصه كبار السن و الطلاب و ذوي الاعاقه والعمال،  لذلك يجب ان تراعي وسائل النقل الحديثه تلك الفئات.

وأشار الى أن معظم الشعب المصري يستخدم وسائل النقل الجماعي، لذلك يجب ان نجعل استخدام تلك الوسائل بشكل سهل علي المواطنين.


واكد ان مصر في طريقها الي التقديم والنمو والتطور، ولذلك تهتم في مشاريعها بعنصر الأمان وتستفيد من جميع الخبرات، مؤكدا أن خلال فترة قصيرة سيمكن للجميع رؤية القطار الكهربائي السريع ويحصل علي تذكرته، وهذا النوع من الاستثمار عالي الاهمية ويجب ان نجعل النقل العام مريح وبه رفاهية ويسبب المتعة لمستخدميه.

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