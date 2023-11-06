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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيل قضيتها | أول تعليق من نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".


وظهرت نسرين امين بإطلالة جذابة نالت إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان باللون الاورنج ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع مكياج جذاب. 

وعلقت علي الصوره قائله:"نصر من رب العالمين".

 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عنأكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 


 ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين أمين كريم عبد العزيز نادى الرجال السرى نسرين طافش

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