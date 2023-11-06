رئيس وزراء بلغاريا من إسرائيل: يجب القضاء على حماس وبنيتها التحتية

قال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، اليوم الإثنين، إنه يجب القضاء على حماس وبنيتها التحتية العسكرية والإدارية بأكملها.

جاء ذلك خلال لقاء دينكوف، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إسرائيل.

وأضاف دينكوف: نحن هنا للتعبير عن دعمنا القوي لإسرائيل ومواطنيها. نعلم أن هذه أوقات صعبة للغاية ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون هنا".

وأضاف: من المهم جدا أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن. وعلى أقل تقدير، ينبغي السماح للمجتمع الدولي والصليب الأحمر بالوصول إليهم على الفور".

وعبر دانكوف عن قلقه بشأن ما يحدث في قطاع غزة، قائلا: نحن نعلم أن لديك كل الحق في حماية نفسك في إطار القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، ولكن من المهم أيضًا السماح بالمساعدات الإنسانية دون إساءة استخدامها من قبل الأشخاص هناك".