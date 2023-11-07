بدء أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة سلامة إدارة النفايات المشعة

انطلقت أعمال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، لمناقشة سلامة إدارة النفايات المشعة وإخراجها من الخدمة وحماية البيئة ومعالجتها، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وذكرت الوكالة - في بيان - أن المناقشات شارك فيها المسئولون الحكوميون والمنظمون والصناعة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

حماية البيئة

وأوضحت أن المؤتمر الدولي حول سلامة إدارة النفايات المشعة وإيقاف التشغيل وحماية البيئة ومعالجتها يتيح توفير منتدى لتبادل المعلومات والخبرات والتطورات المستقبلية المتوقعة للحفاظ على أعلى مستويات معايير السلامة وإدارة العلاقات المتبادلة بين السلامة والاستدامة.