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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة

صدى البلد

   أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي.

جاء ذلك خلال استقبال الجامعة المصرية الصينية، وزير الشباب والرياضة، بمقرها الجديد بمدينة نصر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتورة كريمة عبد الكريم، وأعضاء المجلس وعمداء الكليات.

وقال الوزير- بحسب بيان، اليوم، الاثنين، عن الجامعة المصرية الصينية- إن الجامعة المصرية الصينية، تضم كثيرًا من الأبطال المميزين رياضيا والذين من المتوقع أن يكون لهم مستقبل كبير في الفترة المقبلة على المستوى الأولمبي والعالمي.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، وحرصه على لقاء طلاب الجامعات بشكل مستمر للتعرف على تطلعاتهم واحتياجاتهم؛ لتنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغباتهم في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها.. قالت رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية الدكتورة كريمة عبد الكريم، إن الجامعة تهتم بتفوق طلابها رياضيا وتقدم لهم كافة أوجه الدعم اللازمة، وذلك في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الرياضيين، حيث تضم الجامعة عددًا من الأبطال الرياضيين المميزين من أصحاب الجوائز على المستويات العالمية والإفريقية والعربية.

وأكدت أن الجامعة المصرية الصينية حريصة على نقل كل العلوم والتجارب الناجحة من دولة الصين إلى مصر والشرق الأوسط ومنها الطب الصيني التقليدي الذي يتم تدريسه في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، ويعتبر أحد أهم التوجهات الحديثة في الطب الرياضي في الوقت الحالي بالعالم.

وخلال الزيارة.. كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طلاب الجامعة المصرية الصينية المتفوقين رياضيا وأصحاب الإنجازات العالمية في الألعاب الرياضية المختلفة، والذين رفعوا اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وضمت القائمة الطلاب أحمد الراوي بكلية العلاج الطبيعي ولاعب منتخب مصر للتايكوندو، بطل إفريقيا والمصنف رقم 8 على العالم، أحمد سامح الطالب بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية ولاعب منتخب مصر الأول لكرة اليد والفائز ببطولة إفريقيا للشباب 2022، وفاطمة عبد الناصر الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة منتخب مصر للكاراتيه وبطلة العالم للشابات 2023 والحاصلة على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعبد الله إسماعيل الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب مصر لكرة لسرعة وصاحب فضية بطولة العالم بفرنسا عام 2019، وعمرو إبراهيم الطالب بكلية الهندسة والتكنولوجيا ولاعب منتخب الجامعة المصرية الصينية وصاحب المركز الثاني في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لكرة السرعة.

كما ضمت القائمة أيضا جنا سعد الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات ولاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة وبطلة إفريقيا للفرق 2022، ورغد إسلام الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي وبطلة الجمهورية مع فريقها لعام 2022، ورودينا أشرف الطالبة بكلية العلاج الطبيعي ولاعبة فريق كرة السلة بنادي طلائع الجيش، ونهى محمد الطالبة بكلية الحاسبات ونظم المعلومات ولاعبة منتخب مصر للثلاثي والحاصلة على المركز الثاني على مستوى إفريقيا.
 

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