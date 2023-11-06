تامر هجرس يخطف الأضواء عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.

وظهر تامر في الصورة بإطلالة صيفية متميزة ،نالت إعجاب متابعيه.

وتضامن الفنان تامر هجرس مع القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب تامر هجرس: "كلنا مع فلسطين".

وأعلن الفنان تامر هجرس عن تعرضة لحادث سير أثناء القيادة، وذلك خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك تامر هجرس صورة لسيارته التي تعرضت لتصادم من الأمام.

وعلق الفنان:"قدر الله وماشاء فعل".