أول تعليق من جيش الاحتلال على إرسال أمريكا غواصة للمنطقة

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، ردا علي إرسال غواصة أمريكية للمنطقة أنها:" أنباء جيدة ونراها خطوة مفيدة للردع".

وكانت قد قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي في غزة وأخرج ما يقرب من 16 مستشفى عن الخدمة في القطاع.

وأضافت حماس في بيان لها نقلته وكالة شهاب، أن سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني بقذيفة أمريكية، وهو ما أكّدته الوقائع والمؤسسات الدولية، وكذّبت فيه رواية الاحتلال الزاعمة بسقوط صاروخ للمقاومة على المستشفى".