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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: تصريحات ضرب الفلسطينيين بنووي يؤكد جرائم الحرب لقوات الاحتلال

المهندس أحمد حلمي،
المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر

استنكر المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن تلك التصريحات توضح خطورة الوضع فى الأراضي المحتلة وتأكيدا لخطة قوات الاحتلال بعمل تطهير عرقي بغزة.

وشدد"حلمي" فى تصريحات له،  على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي تلك التصريحات فى الحسبان لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد المدنيين العزل فى فلسطين، منوها أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب فى غزة.

وأوضح القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن ما تقوم به قوات الاحتلال فى فلسطين تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس، مشيرا إلي الالاف الشهداء والمصابين من المدنيين العزل، فضلا عن قصفها للمستشفيات وسيارات الإسعاف وإعاقة ادخال مزيدا من المساعدات لأهالي القطاع.

وطالب حلمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار ، والرجوع للحلول السلمية العادلة التي تقضي بحل الدولتين، والرجوع لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير التراث الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل الفلسطينيين قوات الاحتلال

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