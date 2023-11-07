عاجل
أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تصدر تعلميات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين في التقدم  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي..آثار القاهرة:18 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم صحف السعودية.. بمشاركة القادة وصناع القرار.. المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض.. ميزة تنافسية كبيرة للمملكة في السوق العالمية أخبار الفن| ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي.. نقابة الممثلين توقف بعض الشباب عن العمل هل توجد علاقة بين كثرة التثاؤب والحسد.. أمين الإفتاء يحسم الجدل ليالي دوري الأبطال| صدام في الـ سان سيرو بين ميلان وباريس.. ونزهة لـ هالاند ورفاقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. 21 مندوبا مساعدا جديدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية

صدى البلد

حددت إدارة مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء المقبل7 نوفمبر، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.

وأعلنت الإدارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

1 - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

2 - الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3 - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

4 - تحديد المرافقين (2) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العبلة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

بعد رفع سعر البنزين.. كيفية ترخيص السيارة الكهربائية

انتشار لرائحة الغاز في الإسكندرية مساء الغد.. والبترول توضح السبب

مشاركون ببورصة لندن لصدى البلد: إقبال غير متوقع على جناح مصر.. تفاصيل

هل توجد علاقة بين كثرة التثاؤب والحسد.. أمين الإفتاء يحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ