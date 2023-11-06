سيلفاكير: ناقشت مع الرئيس السيسي دعم طلاب جنوب السودان الدارسين في مصر

قال سيلفاكير رئيس جنوب السودان، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات بينهما اليوم، عدداً من القضايا بشأن المستوى الثنائي والإقليمي و الدولي، ومنها سبل إستخدام مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بين البلدين، في مجال التعليم لدعم الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر.

سيلفاكير: تبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بشأن القضايا الإقليمية

وأضاف سيلفاكير خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس جمهورية جنوب السودان، أنه تم تبادل الرؤى بينهم على المستوى الإقليمي فيما يخص الصراع الجاري حالياً في السودان.

وتوجه سيلفاكير رئيس جنوب السودان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في تسوية الأزمة السودانية، متابعاً: "أنه يرى أن الحوار هو المسار الوحيد للإنتهاء الصراع الحالي، و يأمل أن يتم تواصل العمل و تحقيق تقدم"