"مصر الخير" تنظم قافلة طبية لذوى الاحتياجات الخاصة بالمنيا

تنظم مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قافلة طبية لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري بمدينة المنيا.

يأتي ذلك في إطار توفير كل سبل الرعاية الصحية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً بضرورة دمجهم في المجتمع وتذليل جميع العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة .

من جانبه، أوضح إبراهيم فرج مدير مكتب مصر الخير بالمنيا، أن القافلة يتم تنفيذها من خلال نخبة متخصصة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع حالات ذوى القدرات الخاصة.

ولفت إلى أن القافلة تضم تخصصات مختلفة تشمل (باطنة – عظام – قلب - أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة - مخ وأعصاب ونفسية - رمد - سماعات طبية - أطراف صناعية - كراسي متحركة).