عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء مع السفير بسام راضي .. شباب مصر بالخارج يثنون على مبادرة تسوية الموقف التجنيدي ومطالب بمدها

صدى البلد

 

التقى بسام راضی سفير مصر بإيطاليا بالشباب  المصرى المتقدم للاستفادة من مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، حيث توافد الشباب المصرى من جميع الدول الأوروبية على مدار الأسبوع الماضى إلى مقر السفارة المصرية فى العاصمة روما للقاء لجنة متخصصة من القوات المسلحة المصرية حضرت من القاهرة بالتنسيق مع مكتب دفاع روما وبإشراف الملحق العسكري لتسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المُقيمين من جميع دول الإتحاد الأوروبي، حيث اختارت لجنة وزارة الدفاع السفارة فى روما مقراً لعملها الذي شمل جميع دول الاتحاد الاوروبى، وذلك بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشباب المصرى لتسوية موقفهم التجنيدى وتسليمهم شهادة المعاملة التجنيدية بعد إستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تم اخطارهم مسبقاً عبر الرسائل الإلكترونية بتاريخ قدوم اللجنة الى مقر السفارة بروما لعقد لقاءات شخصية معهم.

ومن جانبه، حرص السفير بسام راضي على الاطمئنان على حسن سير الإجراءات ذات الصلة، وكذلك مناقشة الشباب المصرى الوافد الى السفارة من جميع الدول الاوروبية والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل جميع الصعاب لهم، وقد ابدى الشباب المصرى سعادتهم البالغة بتلك المبادرة الجديدة التى سهلت عليهم الكثير من الاجراءات المتعلقة باقامتهم في الخارج وكذلك سلاسة سفرهم الى وطنهم مصر. 

وقد أثنى جميع الشباب المترددين على مقر السفارة بالتنظيم الجيد والمتميز وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من قبل لجنة القوات المسلحة ومكتب الدفاع بالسفارة.

وقد عبر كافة الشباب المصرى للسفير بسام راضي عن أملهم بالنظر فى تجديد المبادرة لمدد زمنية اضافية لاتاحة الفرصة لمزيد من أقرانهم من الشباب المصري في الخارج للاستفادة منها نظراً للأهمية البالغة لموضوع تسوية الموقف التجنيدي.

eeee
eeee

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل

قصف عنيف من جيش الاحتلال على قطاع غزة الآن

بعد تصريحاته بإنشاء مناطق عازلة.. فلسطين: إعلان سموتريتش يكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ