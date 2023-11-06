خلال لقاء مع السفير بسام راضي .. شباب مصر بالخارج يثنون على مبادرة تسوية الموقف التجنيدي ومطالب بمدها

التقى بسام راضی سفير مصر بإيطاليا بالشباب المصرى المتقدم للاستفادة من مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، حيث توافد الشباب المصرى من جميع الدول الأوروبية على مدار الأسبوع الماضى إلى مقر السفارة المصرية فى العاصمة روما للقاء لجنة متخصصة من القوات المسلحة المصرية حضرت من القاهرة بالتنسيق مع مكتب دفاع روما وبإشراف الملحق العسكري لتسوية المواقف التجنيدية لأبنائنا المُقيمين من جميع دول الإتحاد الأوروبي، حيث اختارت لجنة وزارة الدفاع السفارة فى روما مقراً لعملها الذي شمل جميع دول الاتحاد الاوروبى، وذلك بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشباب المصرى لتسوية موقفهم التجنيدى وتسليمهم شهادة المعاملة التجنيدية بعد إستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تم اخطارهم مسبقاً عبر الرسائل الإلكترونية بتاريخ قدوم اللجنة الى مقر السفارة بروما لعقد لقاءات شخصية معهم.

ومن جانبه، حرص السفير بسام راضي على الاطمئنان على حسن سير الإجراءات ذات الصلة، وكذلك مناقشة الشباب المصرى الوافد الى السفارة من جميع الدول الاوروبية والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن مبادرة وزارة الخارجية لتسوية الموقف التجنيدي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة وتذليل جميع الصعاب لهم، وقد ابدى الشباب المصرى سعادتهم البالغة بتلك المبادرة الجديدة التى سهلت عليهم الكثير من الاجراءات المتعلقة باقامتهم في الخارج وكذلك سلاسة سفرهم الى وطنهم مصر.

وقد أثنى جميع الشباب المترددين على مقر السفارة بالتنظيم الجيد والمتميز وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم من قبل لجنة القوات المسلحة ومكتب الدفاع بالسفارة.

وقد عبر كافة الشباب المصرى للسفير بسام راضي عن أملهم بالنظر فى تجديد المبادرة لمدد زمنية اضافية لاتاحة الفرصة لمزيد من أقرانهم من الشباب المصري في الخارج للاستفادة منها نظراً للأهمية البالغة لموضوع تسوية الموقف التجنيدي.