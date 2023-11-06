إطلالة كاجوال .. هنا شيحة تستعرض جمالها.. شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت هنا شيحة، مرتديه فستان بسيط وناعم باللون الموف الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا شيحة