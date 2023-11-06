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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلفا كير: ناقشت مع السيسي قضايا ثنائية وإقليمية ودولية

السيسي يستقبل رئيس
السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية

أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير، إنه ناقش عددت من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الاثنين،مشيرًا إلى أن اللقاء الثنائي ناقش كيفية استخدام واستغلال المذكرة الحالية للتفاهم الموقعة مع مصر، لإحداث تنمية بشرية سريعة.

وأوضح سلفا كير خلال المؤتمر الصحفي بثته «إكسترا نيوز»، أن اللقاء ناقش أيضا دعم طلاب جنوب السودان الدارسين في مصر، بالإضافة لتبادل وجهات النظر حول الصراع في السودان، خاصة مع تفاقم الموقف الإنساني.

وتابع رئيس جنوب السودان سلفا كير :« اننى والرئيس السيسي نرا ان الحوار هو المسار الوحيد لانهاء هذا الصراع ودعم الطلاب ومن الناحية الشخصية أمل نواصل العمل ونحرز تقدم بشأن القضايا التي تمت مناقشتها اليوم».

السودان سلفا كير السيسي جنوب السودان رئيس جنوب السودان مصر

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