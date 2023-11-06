أخبار التوك شو.. السيسي: نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون كشريان حياة لدول الحوض.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

سيلفاكير: ناقشت مع الرئيس السيسي دعم طلاب جنوب السودان الدارسين في مصر

قال سيلفاكير رئيس جنوب السودان، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة المباحثات بينهما اليوم، عدداً من القضايا بشأن المستوى الثنائي والإقليمي و الدولي، ومنها سبل إستخدام مذكرة التفاهم الحالية الموقعة بين البلدين، في مجال التعليم لدعم الطلاب السودانيين الذين يدرسون في مصر.

السيسي: نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون كشريان حياة لدول الحوض

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تم التباحث مع رئيس جمهورية جنوب السودان حول سبل تعزيز التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة .

السيسي: مصر لم تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جنوب السودان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أجرى اليوم مباحثات مع رئيس جنوب السودان وكانت معمقة ومثمرة، عكست توافر الإرادة السياسية لبلدينا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين بمختلف المجالات.

وزير الخارجية الأمريكي : يجب إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أكد وزير الخاريجة الامريكي انتوني بلينكن، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

رئيس الوزراء الفلسطيني ينهمر بالبكاء خلال مؤتمر صحفي

دخل محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في حالة بكاء على الهواء، اثناء الحديث عن ضحايا العدو الإسرائيلي، وما يتعرض له الأطفال.

مطار العريش يستقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية لنقلها إلى غزة

أفادت قانة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن مطار العريش استقبل طائرتي مساعدات كويتية ويونانية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية: وصول 50 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني اليوم

أكد مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، أن دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية تقدر بـ 50 شاحنة وصلت إلى الجانب الفلسطيني اليوم.

الأرصاد: ننسق مع المرور لإغلاق الطرق منعدمة الرؤية الأفقية بسبب الشبورة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم حار في فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

رئيس الحكومة الفلسطينية: وزير التراث الإسرائيلي يريد أن يرى هيروشيما جديدة في غزة

أكد محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل الأطفال في غزة بالقنابل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان بنسبة 100%| فيديو

قال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الألبان، وذلك بنسب إنتاج تتجاوز 8.5 مليون طن، مؤكداً أن إكتفاء ذاتي بنسبة 100% في ألبان "الشرب".