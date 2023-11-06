مينا ماهر يكشف موقف محمد عواد من التجديد للزمالك

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن موقف نجم الزمالك محمد عواد من التجديد للفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

و كتب مينا ماهر : محمد عواد رحب بالتجديد للزمالك و هناك جلسة خلال أيام لحسم ملف التجديد 🏹.

و كان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سيتفاوض مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: “الزمالك يرغب في تخفيض قيمة عقد عواد قبل التجديد، وأن يكون عقده بقيمة 9 ملايين جنيه وبالتالي سيكون متساويًا مع محمد صبحي حارس الفريق، على أن يكون هناك بند مشاركة”.