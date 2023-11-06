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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ضابطة بشرطة الإحتلال في هجوم بـ القدس

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مقتل ضابطة في حرس الحدود متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم بالقدس صباح اليوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية: “توفيت الشرطية الإسرائيلية إليشافي روز إيدا لوبين، التي تعرضت للطعن يوم الاثنين في القدس، متأثرة بجراحها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة مجندين من حرس الحدود أحدهما بجروح خطيرة في هجوم شرقي القدس وتحييد المهاجم.

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وبحسب وسائل الإعلام، فإن هناك حالة استنفار بين قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بعد العملية، حيث تتدفق قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية على المدينة القديمة في محاولة للقبض على المنفذين.

الشرطة الإسرائيلية القدس

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