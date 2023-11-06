عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور محمد عبدالفتاح ومحمد السمان.. توقيع إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير العقاري"Eight Developments" و لكزياس "Lxias"

إتفاقية تعاون استراتيچي
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس

في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق العقارى المصرى ومساهمتها في الاقتصاد المصرى، أعلنت شركة إيت للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مهمة مع تحالف شركات لكزياس، وذلك في مؤتمر حضره نخبة من أهم خبراء الاستشارات والعقارات والعمارة والبراندينج والتسويق في مصر.

في هذا السياق أعرب السيد محمد عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لشركة إيت للتطوير العقاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية ووصفها بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة في مجال تطوير المشاريع العقارية بأعلى مستويات الجودة والاستدامة. والدفع بالقطاع العقارى والاقتصاد المصرى وقاطرة التنمية للأمام" موضحا بأن هذا القرار كان نابعا من نفس الإدارة التي حققت الكثير من النجاحات المختلفة على مدار السنوات الماضية.

من جانبها، أعربت شركات لكزياس عن تقديرها لفرصة التعاون مع إيت للتطوير العقاري وثقتها في النجاح المشترك. ومن المتوقع أن تسفر هذه الشراكة عن تطوير مشاريع عقارية مبتكرة وجذابة في السوق المصري والإقليمي، وتعزز من وجود إيت للتطوير العقاري كلاعب رئيسي في سوق العقارات المصري والعربي.

تُصنف إيت للتطوير العقاري على أنها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. وقد برزت بقوة في سوق العقارات المصري من خلال فكر ورؤية مميزة و مجموعة من الحلول المعيشية والاستثمارية والمشاريع الناجحة والمبتكرة. وتهدف الشركة من خلال هذا التعاقد إلى تعزيز مكانتها وتوسيع نطاق نشاطها لتصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

أما عن لكزياس (Lxias) فهو تحالف شركات مصري يضم نخبة من أهم خبراء البراندينج والعمارة والهندسة والتسويق والعلاقات العامة، حيث يتألف التحالف من عدة شركات بارزة تضم ما يلي:

لونچ بلاك وهي الشركة الرائدة في صناعة البراندينج والهويات البصرية بالإضافة إلى خدماتها في استشارات رجال الأعمال في مصر، وقد أثبتت لونج بلاك نفسها في بناء وتعزيز العلامات التجارية، من خلال بناء علامات تجارية قادرة على الانتقال من السوق المحلي إلى السوق العالمي في فترة زمنية وجيزة. 

أما عن التصميم والعمارة فتُعتبر ميماكايا Memakaia واحدة من أبرز شركات العمارة والتصميم الداخلي في مصر، ولديها تأثير ملحوظ على تصميم وتنفيذ المشاريع العقارية الكبيرة. حيث تتميز بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة. وذلك جنباً إلى جنب مع تايني جرين راينو (Tiny Green Rhino) والمتخصصة في مجال العلاقات العامة والإعلام الجديد. وقد بنت سمعة قوية في مجال إدارة الاتصال وتعزيز العلاقات العامة وإنتاج البرامج المتلفزة والبودكاست والمجلات الإلكترونية.

ويضم تحالف لكزياس ذراعين مهمين أولهما بلاك إيلز (Blackeels) والمتخصصة في الإنتاج التلفزيوني كواحدة من أهم البرودكشن هاوسيس في مصر، لديها العديد من إنتاجات الإعلانات التليفزيونية وبرامج البودكاست المختلفة، بأعلى جودة ممكنة وبأقوى كفاءة إنتاجية. أما الذراع الثاني فهو بوجو (Boegow) والتي تعتبر إحدى أهم شركات السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج المهتمة بصناعة وتطوير المحتوى الرقمي لدى الشركات المصرية وتعزيز تواجدها على السوشيال ميديا.

يعتبر هذا التعاقد بين إيت للتطوير العقاري ولكزياس تحالفًا استراتيجيًا يجمع بين الخبرات المتنوعة في مجالات العقارات والتسويق والبراندينج. يهدف التحالف إلى إنتاج شكل جديد واستراتيجية قوية لدى المطور العقاري إيت وذلك لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

 

 

إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير العقاري و لكزياس 1
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير العقاري و لكزياس 1
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير العقاري
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير العقاري
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 2
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 2
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 3
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 3
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 4
إتفاقية تعاون استراتيچي بين إيت للتطوير و لكزياس 4
إيت للتطوير العقاري Eight Developments لكزياس Lxias

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

خطوط حمراء وجهود جبارة.. القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات لوقف حرب غزة

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

نتنياهو يدعو سفراء الدول الموجودين في إسرائيل إلى اجتماع عاجل

ترشيحاتنا

إبراهيم الهدهد: ‏وثائق الأزهر تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه

21 مندوب مساعد جديد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية.. غدا

طفل يثير جدلا بما قاله لوالده أثناء قصف محيط منزلهم في غزة..شاهد

عقاب جماعي وهجوم.. أول قرار من بيومي فؤاد بعد فيديو الأزمة.. شاهد

الإجمالي 50.. دخول 15 شاحنة مساعدات جديدة للجانب الفلسطيني من معبر رفح

5 أسلحة محرمة.. فظائع الاحتلال في غزة تنكشف| وأمريكا تدعم بالمزيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ملك قورة تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان لافت.. نسرين طافش بإطلالة جذابة من داخل سيارتها |شاهد

في عيد ميلادها الـ 40.. صور أثارت جدلا لـ مي سليم بالسوشيال|شاهد

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

فيديو

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ