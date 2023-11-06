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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 36 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

ازالة تعديات
ازالة تعديات

شن محافظة سوهاج، حملات مكبرة، بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ على مساحة فدان و16 قيراطًا.

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محافظة سوهاج

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدي بمركز طما علي مساحة فدان و4 قراريط، وفي طهطا وتمت إزالة 10 حالات على مساحة نصف فدان.

ويأتي ذلك في حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد عبد الله، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وممثلو الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي طهطا وطما.

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