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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محاضرة بجامعة جزيرة الأمير ادوارد حول "تأثير السياحة على الاقتصاد المصري"

جامعة جزيرة الأمير
جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت كلية إدارة الأعمال بجامعة جزيرة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تستضيفها مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، محاضرة حول "تأثير السياحة على الاقتصاد المصري"، بحضور عضو مجلس الشيوخ هيام بنيامين.

وأكدت المحاضرة على التأثير الكبير والدور المحوري الذي تلعبه السياحة في الاقتصاد المصري، كما قدمت رؤية فعلية للحضور بشأن طرق التعامل مع حالات الصناعة الفعلية وأصحاب المصلحة فيها بما في ذلك العملاء؛ وذلك من خلال تطوير أفكارهم وإكسابهم الخبرة العملية ذات الصلة.


وقالت العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الدكتورة نسمة عمار: إنها فخورة بالتعاون الذي أظهره الطلاب ومشاركتهم الفعالة مع وزارة السياحة، حيث ساهمت المناقشة الثرية التي قدمتها عضو مجلس الشيوخ هيام بنيامين في توفير رؤية واقعية للصناعة ومدى تأثيرها؛ بما يساهم في تشكيل مستقبل الطلاب، وينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، كما أنها تعكس أيضًا التزام الجامعات الكندية في مصر بخلق بيئة مواتية للتعلم، والتي لا تنحصر فيها المعرفة على التعلم النظري وحسب، وإنما التفاعل الجاد مع المتخصصين في كل مجال على حدة.

وأضافت أن الدمج بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي يمنح فرصة لاكتساب الخبرة العملية اللازمة لتمكين أصحابها من النجاح في عالم الأعمال.

بدورها، استعرضت عضو مجلس الشيوخ هيام بنيامين، خبراتها ومعرفتها العميقة بمجال السياحة، التي كان لها حافز كبير على مشروعات الطلاب والتي تقرر تقييمها من قبل لجنة من ممثلي وزارة السياحة؛ للتعرف على مدى جدوى تنفيذها أو تأثيرها المحتمل على قطاع السياحة المصري، فضلا عن تعرَّف الطلاب على المتطلبات اللازمة لإطلاق أعمال سياحية مربحة ومؤثرة؛ حيث قد تؤدي هذه المعرفة إلى تمكينهم من النجاح في إدارة مشروعاتهم مستقبلًا؛ بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد في مصر.

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