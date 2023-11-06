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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجي علي عن أزمة بيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مشغول بهموم الناس

صدى البلد

علقت المخرجة إنجي علي على أزمة الفنان بيومي فواد ومحمد سلام .


وكتبت إنجي علي من خلال حسابها الشخصي إكس :"أنت كفنان مبدع ربنا أنعم عليك بنعمة قدرها عظيم.. لو محترمتهاش محدش هيحترمك وهتبقى رخصت فنك ونفسك.. ".

وتابع: "ومن سمو الفن أنه مرآة لمشاعر المجتمع.. الفنان الحقيقي بيكون مهموم بهموم الناس.. حاسس بيهم.. بيعبر عنهم.. وحتى وهو بيرفه عنهم بيقدر يوصل رسالة تفيدهم وتأثر فيهم وهو بيرقق مشاعرهم.. الفنان الحقيقي بيحترم مهنته وبيحترم الموهبة اللي ربنا ادهاله وبيحترم نفسه وعارف قيمة فنه.. انا بريئة من العبث اللي بيحصل ده.. الفن أرقى من كده بكتير ".

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح محمد سلام: "أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

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