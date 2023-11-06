انفجارات عنيفة تهز تل أبيب بسبب سقوط صاروخ

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الانفجارات العنيفة التي سمعت في تل أبيب كانت بسبب سقوط صاروخ في المحيط.

وأمس، أفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صافرات الإنذار الصاروخية مرة أخرى في تل أبيب والعديد من المدن الأخرى في وسط إسرائيل.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود اعتراضات صاروخية في سماء تل أبيب بالتزامن مع دوي انفجارات عنيفة.

كما سمعت صافرات الإنذار الصاروخية في أسدود الساحلية الجنوبية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.