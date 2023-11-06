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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتفقد الخدمات المقدمة بـ "وحدة المثاني الصحية"

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال تفقد الوحدة الصحية

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، "وحدة المثاني الصحية" التابعة للإدارة الصحية بالنجيلة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بالمقر البديل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدة، وكذا الاطمئنان على تنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة بالمراكز الثابتة وعددها ٢٤ منفذا على مستوى المحافظة.

 

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وتفقد الاستقبال، والصيدلية ومكتب التطعيمات وتسجيل المواليد وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم كما استمع لبعض المترددين أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.
وتابع "سالم"، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأنيميا والتقزم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية من قبل فريق من الإدارة الصحية بالنجيلة وتحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير الإدارة.
الجدير بالذكر أنه تم نقل وحدة المثاني الصحية إلى مبني الوحدة المحلية بالمثاني كمقر بديل لتقديم الخدمات الصحية وذلك نظرا لدخولها ضمن خطة مبادرة حياة كريمة.
وتم التصديق من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استغلال إحدى الشقق السكنية التابعة لمديرية التعليم لاستغلالها كسكن للفريق الطبي بالوحدة.
وتقدم الدكتور مبروك سالم بخالص الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

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