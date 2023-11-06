أفضل طعام للوقاية من الأنيميا.. سعره رخيص جدا

يعد الجرجير من الأطعمة الخارقة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض بشكل عام والأنيميا بشكل خاص بفضل مكوناته الفريدة

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet فإن الجرجير مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن بينما يكون منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله طعامًا غنيًا بالعناصر الغذائية .



يساعد فيتامين سي الموجود في الحرير بنسبة جيدة على امتصاص الحديد مما يساهم فى علاج الانيميا

كما يساعد فيتامين سي في محاربة الجذور الحرة ويمنع الضرر التأكسدي للخلايا و يعزز فيتامين سي إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تعزز جهاز المناعة وكل هذا يجعل من الجرجير طعام خارق في حماية الجسم من الأمر

فوائد-الجرجير



يحتوي الجرجير على مستويات عالية من الحديد الضروري لتحويل الطاقة من الغذاء وهو ضروري للنمو والتطور.

لا يمتص الجسم الحديد الموجود في الخضروات إلا إذا كان فيتامين سي موجودًا أيضًا لتحويله إلى نفس الشكل الذي يسهل امتصاصه من اللحوم الحمراء (المعروف باسم حديد الهيم) وبما أن الجرجير يحتوي أيضًا على فيتامين سي، فهذا يعني أن الجسم يمتص الحديد الموجود في الجرجير بسهولة أكبر.