وزير الخارجية الأسبق: الصراع في السودان قضى على الأخضر واليابس.. فيديو

علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس السيسي رئيس جنوب السودان.

وقال “العرابي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مصر وجنوب السودان لديهم علاقة كاملة مع السودان بكل طوائفه وأحزابه السياسية".

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن "مصر والسودان يمكنهما الوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الشعب السوداني".

وأوضح "التشابك في السودان خطير وغير مسبوق في أي دولة وقضى على الأخضر واليابس"، مختتما "الجيش السوداني هو جيش الدولة المركزية".