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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

صدى البلد

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

ينشر صدى البلد الجدول الزمنى بداية من اعلان الجدول الزمنى وحتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والتى جاءت كالتالى: 

 25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات

  • 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا  .
  • 16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..
  • من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
  • 22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
  • 23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
  • 26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
  • من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

اختيار المرشحين للرموز 

  • 8 نوفمبر.. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.
  • 9 نوفمبر.. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 9 نوفمبر.. بدء الحملة الانتخابية.
  • 15 نوفمبر..آخر موعد لتنازل المرشح . وفى خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية.
  • 29 نوفمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 1و 2و 3 ديسمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 8 ديسمبر.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
  • أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.. الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • الأربعاء 13 ديسمبر.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • الخميس 14 ديسمبر..تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • من 15 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.

 إعلان النتيجة

  • 18 ديسمبر 2023.. إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.
  • 19 ديسمبر 2023.. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة.
  • من 19 ديسمبر إلى 20 ديسمبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
  • من 21 إلى 30 ديسمبر.. فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
  • 4 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الخارج.
  • أيام 5 و 6 و7 يناير.. انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة.
  • 7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى لانتخابات الإعادة في الداخل.
  • أيام 8و9و10 يناير.. انتخاب الإعادة في الداخل من  الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.
  • 11 يناير.. انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددى للأصوات.
  • 12 يناير..  بدء تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.
  • أيام 13 و14 يناير.. البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.
  • 16 يناير.. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية
الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية الجدول الزمني

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