استغل غياب والدها.. فتاة البدرشين: ابن عمتي دخل البيت وتعدى علي بالقوة

قصة فتاة البدرشين، تلك الصغيرة التي لم تكمل بعدها عامها السادس عشر، وتعرضت لاعتداء من قبل طالب يدعى عبدالرحمن نجل عمتها بقرية الطرفاية التابعة لمدينة البدرشين جنوب الجيزة، حيث اعتدى عليها داخل منزلها وأفقدها عذريتها.

قصة فتاة الدرشين مع ابن عمتها

قالت س.ع 5 سنوات، المجني عليها، أنها تقيم في قرية الطرفاية بمدينة البدرشين، وكانت جالسة يوم الواقعة برفقة شقيقتها الصغرى بمفردهن حيث خرج والدها من المنزل وتركهما سويا، حتى فوجئت بقدوم المتهم عبدالرحمن نجل عمتها، وفتحه باب الشقة ثم إغلاق الباب بعد الدخول عليهم.

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وتابعت المجني عليها، أن نجل عمتها قام باصطحاب شقيقتها إلى غرفة النوم المتواجدة في الشقة وتركها بالداخل وأغلق عليها الباب، ثم خرج إليها وفي هذا الوقت حاولت الإستغاثة طالبة حضور والدها إلا أن المتهم قام بحسر بنطالها عنها وطلب منها الإمتثال لأوامره إلا أنها رفضت ذلك فقام بحملها بيديه عنوة وألقاها ثم حسر ملابسه عنه وجثا عليها من خلفها ثم اعتدى عليها، وأثناء ذلك كمم فاهها فأحدث بها الإصابات والنزيف الموصوف.

فتاة البدرشين: ابن عمتي دخل البيت واعتدى عليا

وأكملت المجني عليها «فتاة البدرشين»، أنه تركها في الشقة وغادر وحين عاد والدها شاهدها غارقة في دمائها وملابسها السفلية ملطخة بالدماء وبسؤالها عما حدث سردت له ما اقترفه ابن شقيقته، فقام بالذهاب بها إلى المستشفى لإسعافها فأخبره الطبيب بأن المجني عليها فقدت عذريتها، وتم التدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له، وأن والدها قدم الملابس الملطخة بالدماء إلى المباحث.

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وثبت بتقرير الطب الشرعي، الخاص بواقعة فتاة البدرشين، إصابتها بتمزق امتد إلى منطقة العجان مع وجود تمزق بالعجان وتم إجراء غرز جراحية لها وأن إصابتها جائزة الحدوث من جراء الإعتداء عليها بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الوارد بالتحقيقات، وبفحص الثياب الخاصة بالمجني عليها «فتاة البدرشين» تبين أنها بها تلوثات منوية عثر بفحصها على آثار تطابقت بصمتها الوراثية مع البصمة الوراثية للمتهم.

تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في واقعة فتاة البدرشين

وباشرت

في الجيزة التحقيقات في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين أن الفتاة تعرضت لإعتداء على يد نجل عمتها داخل منزلها بقرية الطرفاية في البدرشين، مما نتج عنه إصابتها وفقدان عذريتها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستكملت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة التي باشرتها مباحث البدرشين قيام المتهم بمواقعة المجني عليها «فتاة البدرشين» بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وحسر عنها ملابسها وقام بالإعتداء عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ألقت القبض على المتهم بمواقعة نجلة خاله في مدينة البدرشين بدون رضاها وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.