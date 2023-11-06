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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بالانتهاء من مشروع تحسين طريق مطار الغردقة الدولي

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي

وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، بالانتهاء من مشروع تحسين البنية التحتية بطريق مطار الغردقة الدولي، والارتقاء بجودة هذا الطريق، مشددا على وضع خطة صيانة كاملة لجميع أعمدة الإنارة على الطريق بهدف توفير رؤية وسلامة أفضل للمسافرين خلال الليل، فضلا عن استبدال الزراعات القديمة بزراعات جديدة على جانبي الطريق، ووضع كلمة ترحيب مجسمة للسائحين عند مدخل المطار بالغردقة. 


جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بطريق المطار بهدف متابعة وتقييم سير العمل في مشروع تطوير طريق مطار الغردقة الدولي.


وأشار المحافظ إلى ضرورة أن تنسجم اللوحة الجدارية الموجودة بالطريق بشكل مثالي مع التطورات التي تتم بالجزيرة الوسطى، كما وجه مدير جهاز التعمير بالمحافظة بتوصيل خطوط المياه لبعض المناطق على طريق المطار دون تعطيل المرور وضمان السرعة في إنجاز الأعمال. 


كما وجه أيضًا بمراجعة حالة الإنارة والكهرباء على الطرق الدائرية الخارجية لمدينة الغردقة بشكل دوري حيث تأتي هذة الجهود في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات على طريق المطار الحيوي لضمان توفير بيئة استقبال ممتازة للزوار.


وفي سياق آخر، أكد سكرتير عام محافظة البحر الأحمر محمد البنداري، استعداد المحافظة لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في المحافظة بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة أفضل من السولار في إطار جهود الدولة لدعم توفير الغاز بأسعار منخفضة لخدمة المواطنين وتعزيز الاستثمار.


جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده السكرتير نيابة عن محافظ البحر الأحمر، مع ممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن، والمعوقات التي تواجه المنشآت السياحية واستعراض الحلول، كما عبر ممثلي المنشآت السياحية عن ترحيبهم بمثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى المصلحة العامة للدولة.


وأكد البنداي أن اللقاء يأتي دعما للاستثمار والسياحة بمحافظة البحر الأحمر، مشددا على توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة دون أي تحيز، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الفائدة للجميع. 


من جانبه أشار ممثل شركة الغاز إلى توفير كافة التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.

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