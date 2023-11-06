تعليم النواب تناقش طلبات الإحاطة بشأن المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور سامي هاشم ــ رئيس اللجنة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن المستبعدين من مسابقة الـ (30) ألف معلم.

مسابقة الـ (30 ألف معلم)

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه تم عقد اللجنة بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن مسابقة الـ (30 ألف معلم)، والاستماع إلى وجهة نظر ومناقشات النواب.

وأشار إلى أننا نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات النواب في هذا الشأن وإجلاء الحقائق للرأي العام.

جدير بالذكر أن الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .