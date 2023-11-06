أزهري: يهود إسرائيل عصابات منظمة ليس لهم علاقة بالتوراة الصحيحة.. فيديو

تحدث الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن تعامل اليهود مع الرسول عليه السلام.

وقال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تعاملهم مع الرسول كان خيانة للعهد وتآمر مع أعدائه وذلك حدث في غزة الأحزاب".

وأضاف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف،: "اليهود حاولوا قتل النبي أكثر من مرة، ومنها عندنا وضعوا له السم في الطعام"، لافتا: "الله لعنهم وكتب عليه الشتات في الأرض".

وتابع الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف،: "اليهود في إسرائيل عبارة عن مجموعة من العصابات المنظمة ليس لهم علاقة باليهودية الصحيحة، ويقومون بسرقة الأراض وذبح الأطفال وقتل الأبرياء"، مؤكدا :"القتل عادة صهيونية حيث قاموا بقتل الأنبياء في السابق".