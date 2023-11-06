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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إسرائيل لم تستطع أخذ شبر واحد من غزة رغم القصف المستمر

سمر سالم عضو مجلس
سمر سالم عضو مجلس النواب

قالت سمر سالم عضو مجلس النواب، إن الإعلام والصحف والشعب الاسرائيلي يعلم جيدا كم الخسائر التى تكبدها الجيش جيش الكيان الصهيوني وخير دليل علي ذلك ان اسرائيل لم تستطيع حتي الان اخذ شبر واحد من قطاع غزة برغم كميات القصف والغارات التى تشنها على القطاع منذ فترة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.

مستقبل وموقف نتنياهو بعد هجوم حماس اصبح محرجا

واكدت “سالم” لـ"صدى البلد"، أن مستقبل وموقف نتنياهو بعد هجوم حماس اصبح محرجا جدا فهو يرغب في الحصول علي اكبر عدد من الاصوات للفوز في الانتخابات ولكن لا يستطيع ان يفعل ذلك بسبب غضب الشارع الاسرائيلي منه بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها بفضل مافعلته حماس يوم 7 اكتوبر.

 

واشارت عضو مجلس النواب الي أن 7 اكتوبر هزمية كبيرة وساحقة للجيش الذى كان يلقب نفسه باقوي جيش في المنطقة ولا يهزم، مؤكدة علي تايدها لموقف مصر بشأن وقف اطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين.

 

 

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