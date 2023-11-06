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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد المصري لكرة السلة الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث استعدادات المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ومناقشة خطط ومتطلبات الاتحاد الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، بجهود الاتحاد المصري لكرة السلة في تطوير اللعبة، وإعداد لاعبي المنتخب لمختلف المنافسات. 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الاتحادات وتتابع خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري لكرة السلة فيما يخص الاستعدادات للأولمبياد، الظهور بمستوى وبصورة تليق بمكانة مصر. 


وأشار إلى أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة، وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات.


وتبقى حظوظ منتخب مصر لكرة السلة للرجال في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية قائمة بالمشاركة في منافسات الملحق العالمي والمقرر إقامته في يوليو 2024، دون تحديد البلاد المستضيفة لهذه التصفيات حتى الآن، يحدده الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، وذلك يتم تأهل 4 مقاعد.


وكما حسم منتخب مصر رجال وسيدات 3X3 تأهلهما إلى تصفيات أولمبياد باريس 2024، بعد تصدر الترتيب الإفريقي.


وقدم منتخب مصر لكرة السلة (رجال وسيدات) مستوى جيدا للغاية، ونجح في قطع تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وأشاد الجميع بمستوى المنتخب والقيادة الفنية حتى جرى التأهل بشكل رسمي.

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