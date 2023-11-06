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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتحمل العواقب.. تحذير شديد اللهجة من ليبرمان إلى حسن نصر الله

ليبرمان
ليبرمان

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، أن إطلاق صواريخ من لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

ولفت ليبرمان إلى أن حزب الله أطلق الصواريخ من لبنان وليس حركة "حماس"، ويجب عليه تحمل العواقب، بحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، حذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، من هجمات حزب الله؛ داعيا حكومة الاحتلال لتشديد قبضتها قائلا إن سياسة الاستجابة الحالية الخاضعة للرقابة في إسرائيل غير كافية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال ليبرمان، في بداية اجتماع الكنيست: "علينا تغيير السياسة"، معتبرا أن "تفكير مجلس الوزراء الحربي عفا عليه الزمن".

وشهدت الأسابيع الماضية، اشتباكات متقطعة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، تسبب في سقوط قتلى من الجانبين.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنون.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبـ حة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجو الجنسية.

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