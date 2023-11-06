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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سميرة محسن
سميرة محسن

ظهرت الفنانة سميرة محسن لأول مرة منذ فترة طويلة مساء اليوم في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة.

يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان ، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة  مساءً.

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ويحضر المؤتمر كلاً من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان ، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي ، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي ورئيس اتحاد المهرجانات العربية الدولية، والمخرج عصام السيد ، والدكتور أبو الحسن سلام ، والفنانة ريم أحمد ، والفنان طه خليفة ،والفنان محمد صلاح آدم . وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم : الفنان  الدكتور مجدي كامل ، والمنتج هشام سليمان الأمين العام  للجنة  العليا للمهرجان،  والكاتب الصحفي وائل السمري ، والكاتب الصحفي ضياء دندش ، والمخرج عادل عبده .

و يتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة ، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها.

سميرة محسن الفنانة سميرة محسن مهرجان شرم الشيخ

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