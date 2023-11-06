تأهيل نفسي لمصابي غزة داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.. فيديو

أجرى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل مستشفى أبو خليفة، رافقه خلالها لفيف من الأطباء المعنيين بالملف الصحي بنطاق المحافظة، للاطمئنان على حالة مصابي أحداث غزة الأخيرة، حيث يرقد بالدور الثاني في قسم مخصص لاستقبال حالات " القصف " ، مصابون بجروح وحروق متنوعة.



من جانبه صرح محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لصدى البلد، بأنه جار التنسيق للتأهيل النفسي للمصابين ومرافقيهم، لافتا إلى جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات جديدة.

وأجرى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، جولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة التابع لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفى أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" على دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

واطمأن بشارة على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبو خليفة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر.

وأشار الدكتور محمد سامي إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد "سامي" على تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

كما تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها بفلسطين في هذه الظروف الصعبة.