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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء الزوجة السابقة لـ مدحت صالح

ليلى صديق
ليلى صديق

قررت أسرة الراحلة ليلى صديق، الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه المخرج أدهم مدحت صالح، إقامة عزائها يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وحرص عدد من الفنانين على تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق – الزوجة السابقة للفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم ، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وتواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وفاة الزوجة السابقة لـ مدحت صالح

أعلن الفنان شريف ادريس، وفاة ليلى صديق زوجة الفنان مدحت صالح السابقة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا ليلى صديق.”

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.

مدحت صالح ليلى صديق

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