عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية أزهري: بعض اليهود يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم.. فيديو

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عم رأي الشريعة الإسلامية في ما يحدث في قطاع غزة، ومخطط الكيان المحتل لهدم المسجد الأقصى.

txt

البقرة الحمراء.. أزهري يكشف مخطط اليهود لهدم المسجد الأقصى.. فيديو

txt

أحد علماء الأزهر يكشف حقيقة اليهود وتاريخهم: لعنهم الله وكتب عليهم الشتات

وأكد رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليهود عصابات إجرامية ترعاها دول تكيل بعشرات المكاييل مثل أمريكا المتآمرة على المنطقة بأكملها، معلقا: إسرائيل –وفق عقيدة التلمود- دولة بلا حدود وشعب الله المختار، وهذا ليس له علاقة بسيدنا موسى عليه السلام.

 

وأشار إلى أن نبي الله موسى في رسالته أوصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا قتل ولا سرقة ولا زنا ولا اعتداء، لكن اليهود الحاليين خالفوا كل ذلك، وتفسير التلمود عنصري لأنهم وصفوا من يدافع عن أرضه حيوانا بشريا؛ لأنهم لا يرون غيرهم بشرا.

واستكمل إبراهيم رضا: «أول دعوة صلح انطلقت من إشبيلية الإسبانية بين المسلمين واليهود، وبعض اليهود الآن يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم، ولكن ما يحدث فكر مخابراتي صهيوني، وما يحدث يريد بناء عقيدة مزورة غير العقيدة الإسلامية».

وتابع الشيخ إبراهيم رضا قائلا: «ميثاق الأمم المتحدة يبيح لمن احتلت أرضة القيام بعمليات فدائية، وشيمون بيريز وجه شباب اليهود بتفجير أنفسهم في الفلسطينيين بدلا من الانتحار، والله تعالى يختبر المسلمين بكل ما يحدث في غزة الآن».

اليهود غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

ترشيحاتنا

اركب كيا جراند سيراتو "كسر زيرو" أعلى فئة .. بأفضل سعر

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

قرار عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي غزة

ناقد رياضي يهاجم الزمالك: حافظوا على الأحجار الكريمة للكرة المصرية

الاستثناء دائما.. القوة الجوية العراقي يقسو على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

رمضان عبدالمعز: ندعم أهالي غزة والمؤمن الحق يظهر وقت الشدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ