داعية أزهري: بعض اليهود يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم.. فيديو

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عم رأي الشريعة الإسلامية في ما يحدث في قطاع غزة، ومخطط الكيان المحتل لهدم المسجد الأقصى.

وأكد رضا، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اليهود عصابات إجرامية ترعاها دول تكيل بعشرات المكاييل مثل أمريكا المتآمرة على المنطقة بأكملها، معلقا: إسرائيل –وفق عقيدة التلمود- دولة بلا حدود وشعب الله المختار، وهذا ليس له علاقة بسيدنا موسى عليه السلام.

وأشار إلى أن نبي الله موسى في رسالته أوصى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا قتل ولا سرقة ولا زنا ولا اعتداء، لكن اليهود الحاليين خالفوا كل ذلك، وتفسير التلمود عنصري لأنهم وصفوا من يدافع عن أرضه حيوانا بشريا؛ لأنهم لا يرون غيرهم بشرا.

واستكمل إبراهيم رضا: «أول دعوة صلح انطلقت من إشبيلية الإسبانية بين المسلمين واليهود، وبعض اليهود الآن يطالبون بالخروج من فلسطين لأنها ليست أرضهم، ولكن ما يحدث فكر مخابراتي صهيوني، وما يحدث يريد بناء عقيدة مزورة غير العقيدة الإسلامية».

وتابع الشيخ إبراهيم رضا قائلا: «ميثاق الأمم المتحدة يبيح لمن احتلت أرضة القيام بعمليات فدائية، وشيمون بيريز وجه شباب اليهود بتفجير أنفسهم في الفلسطينيين بدلا من الانتحار، والله تعالى يختبر المسلمين بكل ما يحدث في غزة الآن».