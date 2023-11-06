ضبط 1200 كيلو دقيق و200 بطاقة تموينية قبل استغلالها بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تقرر تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه التموينيه بالمديرية بناءاً على المعلومات الواردة تليفونياً الي المديرية والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق.

وتوجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط عدد 18 شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كجم داخل المخزن ، تم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق.

وفي سياق متصل ، قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القرية وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق زنة الشيكارة ٥٠ كجم زياده عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز ، تم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر.

كما تم ضبط كمية من البطاقات التموينية قدرها 200 بطاقه تم تجميعها من المواطنين وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات.