إحصائية صادمة عن معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين عن إحصائية صادمة بشأن معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة، الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" أن بحسب الأرقام الصادرة من وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن طفل واحد على الأقل يستشهد كل 10 دقائق.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في منشور لها على موقع إكس: "في المتوسط، يُقتل طفل ويصاب اثنان بجراح كل 10 دقائق خلال الحرب"، وأضافت: "إن حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحًا أو مثلاً أعلى؛ إنه التزام والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة".

وأضافت الأونروا: "المدنيون -أينما كانوا- يجب أن يتمتعوا بالحماية"، قائلة إنهم ليسوا هدفًا.

وكانت منظمة إنقاذ الطفولة قد قالت في وقت سابق، في بيان صدر في 29 أكتوبر، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا بعد ثلاثة أسابيع من الحرب "تجاوز بالفعل العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

كانت المقاومة الفلسطينية أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.