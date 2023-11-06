وزير الشباب والرياضة يبحث مع اتحاد السلة استعداداتهم للتأهل للأولمبياد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لبحث استعدادات المنتخبات المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 ومناقشة خطط ومتطلبات الاتحاد الفترة المقبلة.

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجهود الاتحاد المصري لكرة السلة في تطوير اللعبة، وإعداد لاعبي المنتخب لمختلف المنافسات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الاتحادات وتتابع خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري لكرة السلة فيما يخص الاستعدادات للأولمبياد، الظهور بمستوى وبصورة تليق بمكانة مصر.

وأشار الدكتور اشرف صبحي إلى أن الطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة، وجعل مصر قبلة لكافة الاتحادات الدولية لتنظيم البطولات.

وتبقى حظوظ منتخب مصر لكرة السلة للرجال في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية قائمة بالمشاركة في منافسات الملحق العالمي المقرر إقامته في يوليو 2024، دون تحديد البلاد المستضيفة لهذه التصفيات حتى الآن، والتي يحددها الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، ليتأهل منها 4 منتخبات.

في سياق متصل حسم منتخب مصر رجال وسيدات 3X3 تأهلهما إلى تصفيات أولمبياد باريس 2024، بعد تصدر الترتيب الأفريقي.

وقدم منتخب مصر لكرة السلة رجال وسيدات، مستوى جيد للغاية، ونجح في قطع تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وأشاد الجميع بمستوى المنتخب والقيادة الفنية حتى جرى التأهل بشكل رسمي.