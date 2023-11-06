ناقد رياضي يهاجم الزمالك: حافظوا على الأحجار الكريمة للكرة المصرية

علق الناقد الرياضي أحمد الطيب على عرض الزمالك أحمد فتوح للبيع بعد واقعة الهروب من معسكر مباراة زد.

وكتب الطيب من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" مواهب من ذهب ! و لكن !! لو كل لاعب اتقمصْ!! أو حدّ لعب فى دماغه بكلمتين!! أعرضه للبيع واشتمه وأهينه !!🤔 يبقى شكراً — ".

وتابع :" حافظوا على نعمة الأحجار الكريمة (بالنسبة لمستوى الكرة المصرية)، ولا تفرطوا فيهم بهذه السهولة - بعد كهربا ومصطفى فتحى وابو جبل وإمام عاشور وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه مع بن شرقى وفرجانى ساسى يأتى الدور على فتّوووووووح .

وتابع “لا يجوز ابداً !! المطلوب أن يتم التجديد له. ثم عقابه- بدون إهانته مش كده ولاّ إيه ؟؟ براڤوا زيزو محترم وملتزم ولاعب عظيم”.