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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومى المرأة يعقد دورة تدريبية لمديري الحالة بمكتب الشكاوى بالتعاون مع يونيسف

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة،" بالتعاون مع منظمة يونيسف في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن  أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستهدفت الدورة عدد 50 من مديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس  بالقاهرة والمحافظات، حيث تم تقسيم التدريب على مجموعتين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ان الدورة التدريبية تهدف  إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الاسرة، بالإضافة الى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته.

وأشارت إلى ان الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول " إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة " تم اعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية،

واضافت ان  الدورة التدريبية عملت علي بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في أربع مجالات وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، بالاضافة الي تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة، كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية،وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

وأشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الاسر. وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.

جدير بالذكر الى أن التدريب نُفذ من قبل مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية وبإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد توزيع شهادات معتمدة للمتدربين.

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