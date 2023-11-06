محمود صبري: ذهبية كأس العالم نتاج جهد كبير.. وهدفي ميدالية فى بارالمبياد باريس

أكد محمود صبري بطل مصر البارالمبي فى رفع الاثقال، أن الفوز بذهبية كأس العالم جاءت بعد تعب وجهد كبير، خاصة أن منتخب رفع الأثقال عائد من بطولة العالم فى دبي، ثم تبعه معسكر مغلق من اجل الاستعداد لهذه البطولة التى اقيمت فى مصر

وقدم صبري شكره لوزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية والراعي الرسمي له واسرته على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التدريبات من اجل المشاركة فى البطولة المقبلة التى ستقام فى شرم الشيخ، والمقرر اقامتها فى مارس العام المقبل.



وأكد بطل مصر البارالمبي أن بارالمبياد باريس المقبلة 2024 ستكون مختلفة عن بارالمبياد طوكيو الماضية، والتى حصلت فيها على الميدالية الفضية وبأذن الله باريس ستكون ميدالية ذهبية بفضل دعوات الجميع ودعمهم المستمر.

وتوج محمود صبري لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 72، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي استضافتها مصر خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر الماضي على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.