مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات ليبية لنقلها إلى غزة

استقبل مطار العريش طائرة مساعدات ليبية لنقلها إلى غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت سفارة اليونان بالقاهرة، أعلنت وصول طائرة من طراز (سي 130) التابعة لسلاح الجو اليوناني، اليوم الاثنين، إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وذكرت السفارة في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السفير اليوناني نيكولاس باباجورجيو كان في استقبال الطائرة، التي تحمل على متنها 5.5 طن من المساعدات الإنسانية وتتضمن أدوية ومستلزمات طبية، لدى وصولها في مطار العريش.