منير زهران: انكشفت الأمور وإسرائيل علنا دولة نووية

عقب السفير منير زهران، الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بجينيف، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، قائلا: "انكشفت الأمور.. وإسرائيل علنا دولة نووية".

وأشار زهران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن إسرائيل كانت تمارس الغموض النووي، ولكن أصبح هناك صراحة أن إسرائيل دولة نووية، ولديها سلاح نووي تهدد به، ويجب إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه لا بد أن تخضع إسرائيل للتفتيش.

وأضاف السفير منير زهران، الرئيس الأسبق لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بجينيف، أنه يجب أن تخضع جميع مرافق إسرائيل النووية للتفتيش الكامل، مثلهم مثل الآخرين، ولا بد أن نصل لمفاوضات تصل إلى تسوية سياسية بين فلسطين وإسرائيل.