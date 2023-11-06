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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: نستهدف مشاركة وتشجيع القطاع الخاص في مشروعات التنمية.. فيديو

مدبولي
مدبولي

أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء في الفترات الماضية قام بزيارة العديد من الأماكن الخاصة بالقطاع الخاص وفي إطار تشجعيه.

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وأضاف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المرحلة المقبلة تشهد دورا أكبر لقطاع الخاص، وتولي العديد من المشروعات مع الدولة".

وتابع "من ضمن المشروعات التي يشارك في القطاع الخاص مشروع المطارات"، لافتا إلى أن التوجه لدى الحكومة الآن هو تشجيع القطاع الخاص والعمل معا؛ لإحداث التنمية الشاملة ومشاركة الحكومة في مشروعاتها بما يعود بالنفع على الدولة".

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدور القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وهناك توجه من الدولة في الوقت الحالي لتمكين القطاع الخاص.
 

الحكومة تشجيع القطاع الخاص باسم مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء القطاع الخاص المستشار سامح الخشن

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