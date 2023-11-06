الحكومة تنفي تعرض مصر لأزمة غذاء.. فيديو

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة وجود أزمة غذاء حاليا في مصر.

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “ أنه لا حقيقة لوجود أزمة غذاء حاليا ”.

وأشار: "وزير التموين أكد على أن المخزون الاستراتيجي للدولة مستقر حتى الساعة، ويكفي من 3 لـ6 لـ 9 شهور، معلنا: تم التعاقد على 100 ألف طن سكر الفترة المقبلة مع المتوفر بالتموين.

ودعا المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالابتعاد عن أي شائعات أو أحاديث مغرضة هدفها إثارة البلبلة والفتن بلا أي داعي.

