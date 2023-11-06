مش عارف تركز.. 10 عادات يومية للتغلب على ضباب الدماغ

يعاني عدد كبير من الاشخاص من ضعف التركيز وهذه الحالة لها اسباب عديدة في مقدمتها المعاناة من ضباب الدماغ

ويعد ضباب الدماغ وضعف التركيز من المشكلات الشائعة بين مختلف الأعمار خاصة المتعافين من كورونا وإهمال هذه الحالة يسبب مضاعفات عديدة

لذا من المهم معرفة كيفية السيطرة على انخفاض التركيز الناتج ضباب الدماغ بشكل سريع

يعتمد علاج ضباب الدماغ على السبب و يمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة في استعادة التركيز والذاكرة و قوة وظائف المخ .

ووفقا لما جاء في موقع bangkokhospital نعرض لكم أهم العادات التي تساعد في علاج ضباب الدماغ وضعف التركيز

اقضِ وقتًا أقل على الكمبيوتر والهاتف المحمول، وذكّر نفسك بأخذ قسط من الراحة

التفكير الإيجابي، يقلل من التوتر

تغيير النظام الغذائي الخاص بك

- احصل على قسط كافٍ من النوم - 7-8 ساعات يوميًا، اذهب للنوم في الساعة 10 مساءً أو في موعد لا يتجاوز منتصف الليل

تمرين منتظم

تجنب الكحول والتدخين وشرب القهوة في فترة ما بعد الظهر

العثور على أنشطة ممتعة

تناول الطعام الذي يحتوى على مود تقوى المخ مثل أوميجا 3 وفيتامين ب